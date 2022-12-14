Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое в недвижимости
рост тарифов
новогодние корпоративы
FAQ передача показаний
Новая «Пчёлка» в Пскове
Есть работа
Лайфхаки по зарплатной карте
Господин Рейтингомер
борьба с наледью
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Газ в быту
лонгрид кушать подано
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Новогодняя акция на Geely
проект бюджета Пскова
Бюджет по 15 округу на 2023 год
 
 
 
ещё Общество 14.12.2022 14:120 Инфекционное трио 14.12.2022 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря 14.12.2022 18:000 Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре 14.12.2022 18:000 Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ 14.12.2022 17:520 Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей 14.12.2022 17:470 Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова
 
 
 
Самое популярное 09.12.2022 11:061 Погибли отец и дочь: стали известны подробности смертельного ДТП под Псковом 11.12.2022 12:580 Губернатор Петербурга выразил соболезнования в связи с гибелью контрактника 76-й дивизии ВДВ 08.12.2022 14:230 Путин вручил двум псковским военнослужащим медали «Золотая звезда» 08.12.2022 22:040 Двое детей пострадали в смертельном ДТП в Псковском районе 11.12.2022 15:251 Жителей Псковской области предупредили об опасном природном явлении
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре

14.12.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Способы профилактики пищевых отравлений и инфекционных болезней, связанных с употреблением некачественной пищи, напомнили россиянам в Роспотребнадзоре. Рекомендации специалисты опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Употребление свежей плодоовощной продукции крайне важно, так как в овощах, фруктах и ягодах содержатся ценные питательные вещества, витамины и микроэлементы, которые необходимы организму человека», – отметили специалисты.

Для того, чтобы овощи, фрукты и ягоды принесли максимум пользы, необходимо следовать рекомендациям по выбору плодоовощной продукции: 

  • покупать плодоовощную продукцию следует только в установленных местах торговли;
  • при необходимости требовать документы, подтверждающие качество и безопасность приобретаемых пищевых продуктов;
  • продавец (владелец) должен строго соблюдать правила личной гигиены, должен быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО продавца;
  • продавец (владелец) должен содержать палатку, киоск, автофургон, тележку, лоток, а также окружающую территорию в чистоте.

Покупая овощи, фрукты и ягоды необходимо обращать внимание на внешний вид, запах, цвет и консистенцию продукта. Окрас плодов должен быть свойственный данному виду, не иметь признаков порчи и гниения, без повреждений кожуры. Спелые плоды отличает сильный приятый запах. 

Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Меры профилактики инфекционных заболеваний следующие: 

  • соблюдение правил личной гигиены (мытьё рук перед едой и приготовлением пищи, после возвращения с улицы, посещения туалета, контакта с больными людьми и так далее);
  • соблюдение условий хранения фруктов, овощей, зелени и ягод,
  • тщательное мытьё плодов и зелени является обязательным условием их употребления и мерой профилактики инфекционных заболеваний.

Следует помнить, что перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Не рекомендуется использовать для мытья плодоовощной продукции бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Инфографика: Роспотребнадзор

Корнеплоды – картофель, редис, морковь, свеклу – нужно ненадолго замочить (10-15 минут) в тёплой воде. Затем тщательно очистить щёткой, и хорошо промыть.

Капусту – белокочанную, пекинскую и другие листовые виды – перед промыванием прохладной водой нужно очистить от верхнего слоя листьев. Цветную капусту, чтобы избавить ее от насекомых, лучше предварительно замочить в прохладной воде, разделить на соцветия, одновременно освобождая ее от потемневших участков. 

Как отметили специалисты, особого внимания требует зелень. Зелёный лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель, салатную зелень нужно перебрать, удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Далее зелень замочить в прохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень по отдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода не станет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть проточной водой. Для лучшего очищения зелени от патогенных микробов и яиц гельминтов можно подержать ее в течение получаса в солевом или уксусном растворе (по 1 столовой ложке соли или уксуса на 1 литр воды).

«Виноград надо промывать под "душем" из-под крана. После мытья - дать воде стечь. Если гроздья тугие, то их нужно разделить с помощью ножниц, но не отрывать ягоды от плодоножки. Она, как пробка, защищает ягоду от попадания посторонних микроорганизмов и предотвращает быстрое гниение и порчу продукта», – утончили в ведомстве.

Ягоды, как и другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением. Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые, перезревшие, недозревшие, загнившие, поврежденные экземпляры. Не следует мыть и держать ягоды в воде дольше необходимого времени.

Для промывания вишни, черешни, малины, смородины и других ягод рекомендуется следующее: выложить ягоды на дуршлаг в один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхности сойдет земля или пыль.

Чтобы отмыть клубнику от остатков земли и песка, лучше замочить ягоды на 5-10 минут в прохладной воде, а затем ополоснуть проточной водой.

Теги: #Роспотребнадзор #безопасность #профилактика
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли снижение возрастного порога для участия в выборах с 18 до 16 лет?
В опросе приняло участие 161 человек
14.12.2022, 18:150 «Беседка»: Композитор Николай Мишуков о своем 90-летии и творческих планах. ВИДЕО 14.12.2022, 18:130 Двое жителей Себежского района украли алкоголь из местного магазина 14.12.2022, 18:000 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 14 декабря 14.12.2022, 18:000 Достижение высокого уровня благополучия больше всего заботит российскую молодёжь – ВЦИОМ
14.12.2022, 18:000 Мыть виноград под душем посоветовали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 17:590 Пскович предстанет перед судом за угрозу задушить жену 14.12.2022, 17:520 Минцифры предлагает штрафовать компании за утечку данных пользователей 14.12.2022, 17:470 Дополнительные средства выделят на подарки для детей из семей мобилизованных Пскова
14.12.2022, 17:440 Россиянин перепутал друга с лосем на охоте и застрелил его 14.12.2022, 17:400 Как Псковский музей-заповедник готовится к Новому году, рассказала директор учреждения 14.12.2022, 17:360 Карта скидок для членов профсоюза появится в Псковской области 14.12.2022, 17:341 Вернуть беби-бум: что поможет повысить рождаемость в Псковской области?
14.12.2022, 17:310 «Обратный отсчет»: Светлана Мельникова об итогах года и планах Псковского музея-заповедника. ВИДЕО 14.12.2022, 17:300 Мемориальную келью отца Иоанна предлагают посетить псковичам 14.12.2022, 17:290 Псковский композитор Николай Мишуков: Не могу жить, чтобы не писать музыку 14.12.2022, 17:270 Разыгран контракт на разбор помещений пострадавшей от пожара усадьбы в Любенске
14.12.2022, 17:240 Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла почти на 20% 14.12.2022, 17:150 «Обратный отсчет»: Олег Брячак об итогах работы псковских эсеров в 2022 году. ВИДЕО 14.12.2022, 17:100 Розничную продажу подросткам зажигалок и газовых баллончиков предложили ограничить в Псковской области 14.12.2022, 17:060 Названа причина направления иска об изъятии у собственника Дома Седельщикова в Пскове
14.12.2022, 17:010 Прокуратура озаботилась качеством уборки снега в Порховском районе 14.12.2022, 16:470 Эксперт назвала причину посадки тополей на псковских улицах 14.12.2022, 16:440 О ходе работ над проектом переноса Анастасиевской часовни в Пскове рассказала Светлана Мельникова 14.12.2022, 16:352 Управление образования администрации Пскова возглавит Геннадий Иойлев
14.12.2022, 16:290 Движение транспорта ограничат на улице Ивана Головко в Пскове 14.12.2022, 16:180 Зоны охраны уникальной усадьбы Лог в Плюсском районе предстоит утвердить депутатам 14.12.2022, 16:090 «Каждый день там падают люди»: наледь образовалась на тротуаре в центре Пскова 14.12.2022, 16:070 Работу экскурсоводов Псковского музея-заповедника оценила Светлана Мельникова
14.12.2022, 16:040 Боксеров из России и Белоруссии восстановили в рейтингах WBA 14.12.2022, 15:570 Свыше 10 домов в Великих Луках останутся без холодного водоснабжения 15 декабря 14.12.2022, 15:540 Не выходить на каток в Финском парке в течение двух дней призвали псковичей 14.12.2022, 15:520 Продолжается следствие по факту пожара в усадьбе Римского-Корсакова в Любенске
14.12.2022, 15:480 О темпах распространения свиного гриппа в Псковской области рассказали в Роспотребнадзоре 14.12.2022, 15:450 Гирлянды длиной 40 метров украсят главную новогоднюю ель Пскова 14.12.2022, 15:410 20-летний пскович предстанет перед судом за смертельное ДТП 14.12.2022, 15:290 Юные смешные голоса
14.12.2022, 15:273 Псковичи оказались одними из самых расточительных россиян 14.12.2022, 15:250 Олег Брячак заявил о возможности купить квартиру в ипотеку на среднюю зарплату 14.12.2022, 15:210 Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ждут к Новому году 14.12.2022, 15:200 Светлана Мельникова: По музеефикации Псковского кремля делаем всё, что можем
14.12.2022, 15:110 Почти 9 тысяч пачек немаркированных сигарет выявили псковские таможенники в двух торговых павильонах 14.12.2022, 15:070 Десять человек в Псковской области заболели свиным гриппом 14.12.2022, 15:020 Важное для Псковского музея-заповедника событие уходящего года назвала Светлана Мельникова 14.12.2022, 14:552 Совфед установил МРОТ на 2023 год на уровне 16 242 рублей
14.12.2022, 14:420 Решение выплатить укушенному собакой ребёнку деньги за моральный вред оспорят в псковском суде 14.12.2022, 14:341 Порядка 400 млн рублей оплатили жители Псковской области за услуги ЖКХ с помощью автоплатежа - Сбер 14.12.2022, 14:270 Выставка «Клады великих потрясений» в Пскове заработала свыше миллиона рублей 14.12.2022, 14:250 Олег Брячак предотвратил отчисление из техникума участника СВО
14.12.2022, 14:210 Платный вход на территорию Псковского кремля планируют ввести для туристов 14.12.2022, 14:160 Пенсионер на ВАЗе сбил женщину на переходе в Порхове 14.12.2022, 14:120 Инфекционное трио 14.12.2022, 14:110 В Псковской области за год вырос спрос на «мужские» профессии – эксперты
14.12.2022, 14:060 Светлана Мельникова: Создание муралов в Пскове – хороший пиар-ход для Картинной галереи 14.12.2022, 14:040 Аэропорты Москвы предупредили о возможных задержках рейсов из-за снегопада 14.12.2022, 14:040 Party bus - курс на 2023. ЛОНГРИД 14.12.2022, 13:552 Организацию дорожного движения могут изменить на площади Героев-десантников в Пскове
14.12.2022, 13:510 Меры безопасности усиливают в Псковском музее-заповеднике 14.12.2022, 13:493 Лидер псковских эсеров обозначил задачи партии на 2023 год 14.12.2022, 13:421 Спрос на медиков в Псковской области за год вырос на 45% 14.12.2022, 13:390 Штат реставраторов увеличили в Псковском музее-заповеднике
14.12.2022, 13:330 Царьградский крест вручили супруге погибшего псковского священника Александра Цыганова 14.12.2022, 13:261 Долгострой на улице Петровской в Пскове хотят завершить без банкротства застройщика 14.12.2022, 13:191 Светлана Мельникова назвала 2022-й годом «музейного строительства» 14.12.2022, 13:170 13 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области
14.12.2022, 13:160 Медики ехали на помощь к роженице и попали в смертельное ДТП под Томском 14.12.2022, 13:120 Клиенты Tele2 смогут обменять накопленные минуты на умные устройства 14.12.2022, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» со Светланой Мельниковой 14.12.2022, 12:571 Псковский губернатор поощрил районы-лидеры грантами за работу в 2022 году
14.12.2022, 12:530 Псковский композитор Николай Мишуков – о современной музыке: Моя душа не принимает 14.12.2022, 12:470 Острович совершил более 20 краж в разных районах Псковской области 14.12.2022, 12:461 Главное событие уходящего года назвал Олег Брячак 14.12.2022, 12:340 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с композитором Николаем Мишуковым
14.12.2022, 12:260 Освободить инвесторов от налога на имущество организаций предложили в Псковской области 14.12.2022, 12:220 Послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году 14.12.2022, 12:220 Жителя Москвы заключили под стражу за избиение мужчины в Себеже до смерти 14.12.2022, 12:160 МегаФон разработает модель совместимости абонентов и операторов колл-центра
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru