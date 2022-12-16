Общество

Кабмин расширил перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ

Правительство РФ расширило перечень премий, освобождаемых от налога на доходы физических лиц (НДФЛ, 13%). Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает ТАСС со ссылкой на на кабмин.

Согласно постановлению, не будут облагаться НДФЛ премии за высокие достижения, которые получат преподаватели в области музыкального искусства. Для преподавателей в детских музыкальных школах, хоровых школах и школах искусств предусмотрено ежегодно 100 премий по 500 тыс. рублей, а для педагогов-музыкантов в вузах и колледжах - 50 премий по 1 млн рублей. Премии присуждаются за высокие результаты профессиональной деятельности. Результаты оценивает комиссия при Минкультуры. Новая награда призвана послужить стимулом для повышения мастерства преподавателей-музыкантов.

Премии лучшим преподавателям в области музыкального искусства учреждены указом президента РФ в 2022 году. На такие награды могут претендовать учителя, чей стаж педагогической работы в области музыкального искусства составляет не менее трех лет.