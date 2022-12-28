Общество

Экоактивистка предложила псковичам использовать апельсиновую кожуру для украшения новогодних подарков

Декорировать новогодние подарки украшениями из апельсиновой кожуры предложила псковичам основательница проекта «Поменяйся! Подари вещам вторую жизнь» в Пскове, директор АНО «Экомир» Олеся Алексеева в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Раньше люди больше стремились к красоте, вешать игрушки из стекла, но они, действительно, травмоопасны и служат не так долго. Мы часто делаем все в последний момент и хватаем, что ближе к носу, но если уделять этому немного больше времени, то некоторые игрушки и украшения можно сделать самостоятельно. Например, есть такие: просто долька апельсина, вырезается кружочек, его высушивают. Потом его прикольно на подарок можно сделать, а сам подарок обернуть крафтовой бумагой, которую можно потом использовать. Очень классно, стильно и по карману не бьет», – рассказала Олеся Алексеева.

Она добавила, что «съедобные украшения» в виде фруктов и конфет можно использовать и для новогодней ели.