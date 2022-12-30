Общество

Стилист назвала необходимые элементы зимнего гардероба

Стилист одного из известных маркетплейсов Екатерина Храмкова рассказала, что в зимнем гардеробе обязательно должен быть трикотажный костюм. По словам специалиста, также для зимнего гардероба нужно приобрести пуховик, который обязательно должен быть на натуральном пуху.

В гардероб лучше всего впишется модель чёрного, серого или коричневого оттенков. Также стилист посоветовала купить объёмный шарф и свитер, которые всегда будут востребованы. Лучше всего приобретать такие вещи в однотонных вариантах, пишет RuNews24.

Кроме того, в зимнем гардеробе должны быть угги или «дутики». Такую обувь хорошо носить с повседневной одеждой.