Общество

Россиянам назвали способ спасти елку от осыпания

Чтобы спасти елку от осыпания, необходимо сделать на ее стволе свежий срез после покупки и обязательно увлажнять воздух в комнате, где она стоит, посоветовала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По словам специалисты, елку нельзя заносить в дом сразу после покупки, так как резкий перепад с минусовых температур к плюсовым — сильный стресс для дерева. Чтобы она «оттаяла», нужно подержать ее в холоде, например на балконе, цитирует издание Ura.ru.

После этого на стволе ели стоит сделать свежий срез, после чего поставить ее в емкость с водой. «Это необходимо, чтобы те сосуды, по которым вода поступает к дереву, были свободными. Так как, пока елка была на базаре, лежала, у нее образовалась в срезе воздушная пробка», — объяснила флорист.

Кроме того, как отметила Сафронова, нельзя ставить новогоднее дерево рядом с батареями — из-за включенного отопления без того сухой воздух в помещениях приведет к моментальному осыпанию хвои. В то же время регулярное увлажнение воздуха в помещении позволит продлить срок ее службы. Сделать это можно при помощи увлажнителя воздуха или опрыскивания хвои из пульверизатора.