Общество

Эксперт рассказал, как подобрать подарок к Рождеству

Главными цветами Рождества являются красный, золотой и белый, поэтому, выбирая в подарок украшения, стоит обратить внимание на металлы и камни соответствующих цветов – золото, жемчуг, рубины, рассказала директор по продукту ювелирной компании Елена Ракутина.

«Если вы хотите быть в "рождественском" тренде, то среди разнообразия цветов выбирайте золотой, красный и белый. Не случайно эти цвета мы видим на рождественских открытках», – приводят ее слова «РИА Новости».

По словам эксперта, красный – цвет огня, крови, и как следствие, цвет жизни. Поэтому среди драгоценных камней, наделенных тем же символическим смыслом, стоит присмотреться к гранату, рубину, шпинели. Белый же - символ чистоты и святости. Среди подходящих камней можно выделить жемчуг и перламутр.

«Золото в традиционном церковном искусстве – "царь драгоценных металлов", указывает на Бога. Оно не подвержено коррозии и практически не меняет цвета со временем, являясь символом его неизменности и неподвластности времени. Поэтому, если вы выберете драгоценный подарок из золота или из серебра с позолотой – это будет не только практично, но и глубоко символично», - говорит Ракутина.

Для подарка матери, сестре, тете или свекрови она советует серьги или кулон из золота или серебра. Взрослым женщинам больше подойдут украшения в классическом стиле, а более молодым – например, браслет с символическими подвесками.

Для мужчин лучше выбрать запонки, заколку для галстука или ручку лаконичной модели без камней.

«Драгоценный аксессуар золотого оттенка подчеркнет благородный возраст и послужит знаком почтения вашему любимому родственнику», - отметила эксперт.