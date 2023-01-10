Общество

Псковичам напомнили о недопустимости угроз и оскорблений со стороны коллекторов

Коллекторские организации не могут нарушать обязательные требования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального управления ФССП России.

Согласно требованиям, установленным федеральным законом от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сотрудники коллекторских организаций не

имеют право:

Звонить должнику с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздничные дни. Запрещается осуществлять звонки чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неделю и 8 раз в месяц.

Отправлять телеграфные, текстовые и голосовые сообщения с 22:00 до 8:00 в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные и праздники – чаще 2 раз в сутки, 4 раз в неделю и 16 раз в месяц.

Взаимодействовать по месту жительства должника более 1 раза в неделю.

Общаться с родственниками должника и другими третьими лицами без их согласия.

В ходе любого телефонного разговора, а также в тексте сообщений коллектор/кредитор не должен скрывать наименование организации, номер контактного телефона для обратной связи.

Допускать оскорбления, психологическое давление, угрозы причинения вреда здоровью и имуществу, а также введение в заблуждение относительно последствий неуплаты.

При совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций, жителям Псковской области необходимо:

Зафиксировать правонарушение посредством видео- аудиозаписи, фотографий, текстовых сообщений и детализации телефонных разговоров. По возможности, указать дату и время совершения противоправных действий со стороны сотрудников коллекторских агентств. Сообщить об указанных фактах в региональное управление области, приложив к своему обращению документы и материалы, содержащие сведения о долговых обязательствах, наименовании коллекторской организации, данные лиц, которые осуществляли взаимодействие.

«Если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение доводов в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности», - напомнили в ведомстве.

Обратиться стоит по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, а также по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.

«В случае установления нарушения закона, виновные лица будут привлечены к административная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"», - заключили судебные приставы.