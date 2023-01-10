Псковичам напомнили о недопустимости угроз и оскорблений со стороны коллекторов

Коллекторские организации не могут нарушать обязательные требования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального управления ФССП России.
Согласно требованиям, установленным федеральным законом от 3 июля 2016 года №230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», сотрудники коллекторских организаций не
имеют право:
При совершении любых противоправных действий со стороны коллекторских организаций, жителям Псковской области необходимо:
«Если вы считаете, что действия, предпринимаемые коллекторскими организациями по взысканию задолженности, нарушают требования действующего законодательства, вы вправе обратиться непосредственно в УФССП России по Псковской области с заявлением о проведении проверки либо направить его в письменном виде с приложением дополнительных документов в подтверждение доводов в отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности», - напомнили в ведомстве.
Обратиться стоит по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, а также по электронной почте: mail@r60.fssprus.ru.
«В случае установления нарушения закона, виновные лица будут привлечены к административная ответственность по статье 14.57 КоАП РФ "Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности"», - заключили судебные приставы.