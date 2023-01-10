Общество

Коллекторов хотят окончательно запретить в России

Пенсионеры сегодня вынуждены брать кредиты из-за небольших пенсий, высоких цен на продукты и лекарства и невозможности накопить на ремонт или крупную покупку, например стиральную машину. При этом не все из них могут во время рассчитаться по займам, попадая в кабалу микрофинансовых организаций и становясь объектами повышенного внимания со стороны коллекторов, которые особо не церемонятся при выборе методов понуждения. Сегодня закон не запрещает МФО передавать коллекторам долги пожилых людей, что, конечно же, на пользу социально незащищенным слоям населения не идет. Поэтому в конце прошлого года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму проект закона, который меняет действующие нормы, запрещая банкам и МФО делиться данными пенсионеров с третьими лицами.

Кроме того, в Госдуме намерены в принципе свернуть в стране работу коллекторских агентств. Такой законопроект будет доработан и внесен в палату в весеннюю сессию. Об этом «Парламентской газете» сообщил автор документа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Эксперты, однако, предлагают не торопиться, всесторонне обдумать предложение, чтобы не поощрять безответственного финансового поведения заемщиков.

По данным ВЦИОМ, 38% россиян в ходе прошлогоднего опроса отметили, что испытывают трудности с погашением долгов перед банками и микрофинансовыми организациями — в основном это молодежь и пенсионеры. На высокую закредитованность пенсионеров в минувшем ноябре обратил внимание и президент России Владимир Путин. На совещании с правительством глава государства сказал, что из-за выдачи небольших кредитов многие пенсионеры становятся вечными должниками банков, которые «пьют из них кровь до гробовой доски».

Банки выдают такие кредиты, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход. Но беда в том, что не все клиенты могут рассчитаться по долгам, взыскание которых кредитные организации нередко делегируют коллекторам. И ладно, если те работают в правовом поле. Ярослав Нилов напомнил, что после принятия поправок в 2016 году многие коллекторы действительно отказались от ранее используемых методов, включающих шантаж и рассылку нелицеприятных для должника сообщений в соцсетях.

Тем не менее жалобы на коллекторов, в том числе на оказание с их стороны психологического давления, продолжают поступать и в настоящее время, уточнил депутат.

«Пенсионеры — это особая социальная группа, интересная для микрофинансовых организаций, которые в состоянии своей агрессивной рекламой подсадить человека на кредит. Им выгодно выдать кредит с гарантией, что доход будет постоянным. Поэтому мы предлагаем запретить передачу информации коллекторам, чтобы не было злоупотреблений и издевательств, которые творят эти частные структуры в отношении наших граждан», — заметил глава комитета.

Он добавил, что соответствующие поправки хотят внести в закон о потребкредите. Здесь пропишут, что индивидуальные условия договора, которые заключаются с пенсионерами, должны включать в себя в том числе запрет уступки кредитором третьим лицам требовать просрочку.

Чтобы навсегда исключить злоупотребления со стороны профессионалов по взысканию просроченной задолженности, коллекторские агентства следует в принципе запретить, убежден Ярослав Нилов. «Коллекторы — это раковая опухоль на теле нашего общества. Поэтому следует признать эксперимент в России как неудавшийся», — подчеркнул депутат.

По его словам, в настоящее время парламентарии дорабатывают законопроект, запрещающий деятельность коллекторских агентств. В весеннюю сессию документ будет внесен в Госдуму, заверил Нилов.

Однако действовать в этом направлении следует аккуратно, чтобы не поощрять безответственность заемщиков, вне зависимости от социальной группы, к которой они относятся, считает финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Если человек берет на себя финансовые обязательства перед банком или МФО, он обязан их выполнять. А всякие послабления под различными предлогами прикрывают лишь финансовую безответственность. Надо понимать, что все гуманитарно-благотворительные лазейки будут работать за счет банков, а в итоге — за счет законопослушных клиентов, которые ответственно расплачиваются по долгам», — сказал эксперт.

В конце прошлого года Совет Федерации одобрил закон, обязывающий кредитные и микрофинансовые организации рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Это поможет банковским клиентам точно оценивать свои возможности. Такая норма будет действовать при принятии решения о предоставлении потребительского кредита или об увеличении размера среднемесячного платежа по потребзайму. Также кредитные организации должны руководствоваться новым правилом, рассматривая заявку на продление срока действия договора с лимитом кредитования.

Зампредседателя бюджетного комитета Совфеда Мухарбий Ульбашев пояснил, что закон направлен на то, чтобы предостеречь граждан от необдуманных финансовых действий.