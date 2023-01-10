Общество

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за последнюю неделю снизилась на 52%, но ситуация еще остается непростой, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52%. Общее количество заболевших составило более 560 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Однако, как отметили в Роспотребнадзоре, несмотря на снижение заболеваемости, ситуация остается непростой. Обращения граждан в медучреждения в праздники были минимальны, и в настоящее время количество обратившихся лиц за медицинской помощью будет увеличиваться в связи с необходимостью оформления ими больничных листов или ухудшения состояния здоровья.

Глава Роспотребнадзора поручила регионам не снижать контроль за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия, напомнив об обязательном параллельном тестировании на грипп и на COVID-19. На особый контроль поручено взять социальные учреждения и продолжать информационно-разъяснительную кампанию для граждан.