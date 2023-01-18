С 79-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков поздравил жителей Великолукского района Александр Козловский

С 79-ой годовщиной освобождения от фашистских захватчиков поздравил жителей Великолукского района депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Уважаемые жители Великолукского района! Поздравляю вас с 79-летием со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков вашего родного края! День 18 января 1944 года навсегда вписан в историю Великолукского района как память о великом событии – освобождении от нашествия немецко-фашистских захватчиков. Этот праздник особенно дорог всем, кто живет и трудится здесь, планирует связать с районом свою жизнь. Это священная дата, символ мужества и героизма, гордости и славы, единения и сплочённости народа во имя Победы и мира. Мы всегда будем помнить и чтить живых и павших героев, всех кто, сплотившись, отважно встал на пути врага, кто трудился в тылу», - отметил депутат в своём Telegram-канале.