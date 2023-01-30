Общество

Ввоз 20 тонн кормовой добавки запретили на границе РФ в Псковской области

20 тонн кормовой добавки для сельскохозяйственных животных не прошли ветеринарный контроль на границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

На российско-латвийской границе РФ в пункте пропуска «Убылинка» инспектор ведомства выявил нарушения в ходе ветеринарного контроля при ввозе 20 тонн концентрата соевого белка, перевозимого в автотранспортном средстве из Сербии в адрес занимающейся оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных московской компании.

Инспектор установил несоответствие информации о номере предприятия-изготовителя, заявленного в разрешении Россельхознадзора на ввоз, сведениям ветеринарного сертификата на экспортируемые на таможенную территорию Евразийского экономического союза корма для животных растительного происхождения. Также обнаружено отсутствие на упаковке и этикетках товара информации о маркировке, заявленной в ветсертификате страны-экспортера. Предварительное уведомление, предусмотренное указанием Россельхознадзора ФС-ЮШ-7/18799 от 7 июля 2022 года, о поступлении продукции на территорию ЕЭАС, госветслужбой Сербии не было предоставлено.

Ввоз 20 тонн товара на таможенную территорию ЕАЭС запрещен, оформлен акт о возврате груза. Партию импортной продукции вернули на сопредельную территорию.