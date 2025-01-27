Происшествия

Мошеннические колл-центры выявлены в Псковской области — Алексей Овсянников

Почти каждое пятое зарегистрированное преступление в Псковской области - IT-мошенничество, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень большое количество было неправомерного доступа к компьютерной информации. У нас были и мошеннические колл-центры, как в Санкт-Петербурге, в том числе. Мы ничем не отличаемся от других регионов. У нас все также», - уточнил Алексей Овсянников.

Всего в 2024 году зарегистрировано 3 213 IT-преступлений: 578 краж, 1 603 факта мошенничества, 1 032 случая неправомерного доступа к компьютерной информации.