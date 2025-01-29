Ежемесячные выплаты Героям РФ в Псковской области увеличены на 4,5%

Внесение изменений в закон Псковской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области» приняли депутаты на 41-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Закон разработан с целью увеличения на 4,5% с 1 января 2025 года размеров денежных выплат, предоставляемых Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза и членам семей погибших (умерших) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза, которые предусмотрены законом Псковской области от 11 января 2005 № 401-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Псковской области».
С 1 января 2025 года ежемесячные денежные выплаты Героям Российской Федерации, Героям Советского Союза и членам семей погибших (умерших) Героев Российской Федерации, Героев Советского Союза предлагается выплачивать в следующих размерах:
Изменения приняты единогласно.