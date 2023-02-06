Общество

IT-специалист назвал самые уязвимые пароли в рунете

Самыми уязвимыми паролями в рунете оказались те, которые основаны на дате рождения, фамилии, имени и номере телефона: их злоумышленники подбирают в первую очередь, пытаясь взломать аккаунты, рассказал РИА Новости глава РИЦ SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков в честь Международного дня безопасного Интернета.

«Люди чаще всего используют в качестве пароля дату рождения, номер телефона, фамилию и имя. Это самые уязвимые пароли, даже если последние введены на латинской раскладке», — отметил эксперт.

Он также не рекомендует использовать в качестве пароля последовательность цифр или букв. По его словам, современные системы подбора паролей могут быстро перебирать буквы в алфавитном порядке.

«Не стоит оставлять пароли, установленные по умолчанию, поскольку злоумышленники сразу их проверяют наряду с паролями на основе даты рождения, имени, фамилии и так далее», — добавил Денис Кувиков.

Помимо этого, эксперт предостерег пользователей рунета от использования одного пароля на разных сервисах: «злоумышленники, получив пароль от одного сервиса, попробуют применить его для других».