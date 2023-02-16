Общество

«Сообразим на троих» - выпуск 250: шесть лет в прямом эфире. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 16 февраля. Этот выпуск не совсем обычный - во-первых, он «юбилейный», 250-й по счету, а, во-вторых, именно сегодня популярная передача отмечает свой день рождения. Ровно шесть лет назад, 16 февраля 2017 года, соображальщики впервые вышли в эфир и всё это время по четвергам они спорят друг с другом, общаются с радиослушателями, звонят региональным политикам, приглашают в студию коллег-журналистов и все вместе обсуждают самые интересные и важные темы.

Как изменилась актуальная повестка за эти 6 лет? Что теперь больше всего волнует людей, а какие вопросы потеряли былую остроту? И как в целом с далекого 2017-го изменился окружающий нас мир и вместе с ним мы сами? Об этом пошла речь в программе «Сообразим на троих».

Поскольку выпуск необычный, то и количество ведущих было нестандартным. К постоянным соведущим Константину Калиниченко, Сергею Васильеву и Александру Савенко присоединились их коллеги-«мудрецы» Олег Добрынин и Максим Костиков, который, как наверняка помнят постоянные радио слушатели, стоял у истоков «Сообразим на троих».