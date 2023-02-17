Общество

ФАС признала телеканал ТНТ нарушителем из-за громкости рекламы

Федеральная антимонопольная служба России признала компанию «ТНТ-Телесеть» виновной в нарушении рекламного законодательства из-за превышения уровня громкости при рекламе в эфире телеканала ТНТ, сообщается на сайте ведомства.

«Ведомство комплексно работает над защитой граждан от излишнего звукового воздействия рекламы. Ежегодно в антимонопольную службу поступают многочисленные обращения и жалобы от граждан на рекламу. В Законе о рекламе установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие. Так, в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости. В эфире телеканала "ТНТ" уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-Телесеть" виновной в нарушении рекламного законодательства», - говорится в сообщении.

Служба предписала телеканалу прекратить нарушение. ТНТ должен выполнить предписание в течение 30 дней со дня его получения, в противном случае телеканал будет оштрафован.

Напомним, ФАС России возбудила дело в отношении телеканала «ТНТ» по признакам нарушения рекламного законодательства в середине января текущего года.