Общество

Итоги 2022 года подвели в Островском районе

Церемония «Итоги года - 2022» состоялась в Острове. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«По многолетней традиции отметили лучших из лучших в своей сфере деятельности – в районе прошла церемония "Итоги года-2022". В зал Дома офицеров Острова-3 мы пригласили представителей духовенства, ветеранов труда, военнослужащих Островского гарнизона, руководителей, рабочих и служащих предприятий и организаций всех сфер жизнедеятельности города и района», - отметил Дмитрий Быстров.

Глава района поприветствовал людей, которые вносят вклад в экономику, развитие города, района, региона, а также лучших в своей профессии работников района и города.

«Минутой молчания зал почтил память лучших сынов островской земли, погибших при выполнении поставленных задач», - продолжил он.

Награждение лучших руководителей, трудовых коллективов, рабочих и служащих за высокий профессионализм и добросовестное отношение к труду и по итогам 2022 года состоялось в четырех номинациях: «Хранители традиций», «Верность долгу», «Сделано на совесть», «В ногу со временем».