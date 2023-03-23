Общество

Псковский адвокат о решении суда признать положения статьи УК неконституционными: Это большой шаг на пути к защите прав и интересов человека

По жалобе псковского адвоката Артема Мелкумова Конституционный суд РФ признал часть 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса РФ неконституционной и указал внести изменения в закон. По мнению правозащитника, это большой шаг на пути к защите прав и интересов людей, которые необоснованно отбывали наказание с более строгими условиями содержания, чем полагалось.

«По постановлению могу сказать следующее. Я считаю, это большой шаг на пути к защите прав и интересов лиц, которые необоснованно отбывали наказание с более строгими условиями содержания, чем полагалось, а главное теперь у них появилась возможность использовать коэффициент, по которому возможно произвести зачет срока необоснованно отбытого наказания, то есть тем самым реализовать в жизнь, закрепленный в Конституции РФ принцип nulla poena sine lege - нет наказания без закона! Фактически мы добились устранения имеющегося пробела в действующем уголовном законодательстве, который ограничивал в правах огромное количество лиц, чему я безусловно рад!» - прокомментировал событие Артем Мелкумов.

Напомним, поводом к проверке статьи 72 Уголовного кодекса РФ стала жалоба, связанная с делом в отношении жителя Псковской области Геннадия Алексеева.

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