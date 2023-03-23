Псковский адвокат о решении суда признать положения статьи УК неконституционными: Это большой шаг на пути к защите прав и интересов человека

По жалобе псковского адвоката Артема Мелкумова Конституционный суд РФ признал часть 3.1 статьи 72 Уголовного кодекса РФ неконституционной и указал внести изменения в закон. По мнению правозащитника, это большой шаг на пути к защите прав и интересов людей, которые необоснованно отбывали наказание с более строгими условиями содержания, чем полагалось.
Напомним, поводом к проверке статьи 72 Уголовного кодекса РФ стала жалоба, связанная с делом в отношении жителя Псковской области Геннадия Алексеева.
Конституционный Суд признал ч. 3.1 ст. 72 УК не соответствующей Конституции в той части, в какой она препятствует использованию ее судами для целей дифференцированного по видам исправительных учреждений зачета времени лишения свободы, отбытого лицом в ошибочно назначенном ему исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, подлежащий отбытию на основании судебного решения, постановленного в результате пересмотра (отмены или изменения) первоначального приговора (иного судебного акта), пишет «Адвокатская газета».
Федеральному законодателю надлежит внести соответствующие правки. До их внесения засчитывать срок лишения свободы, отбытый лицом в ошибочно назначенном ему исправительном учреждении более строгого вида, в срок лишения свободы, подлежащий отбытию на основании судебного решения, постановленного в результате пересмотра (отмены или изменения) первоначального приговора (иного судебного акта), надлежит посредством использования коэффициентов, установленных в настоящее время для зачета в срок лишения свободы времени содержания под стражей. КС также постановил пересмотреть решения, вынесенные в отношении Геннадия Алексеева.