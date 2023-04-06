Общество

Книги, запчасти, интим: как мошенники обманули корреспондента «МК в Пскове» и других горожан

Мошенники – год от года их становится все больше, а сводки о доверчивых псковичах, которые лишаются тысяч и даже миллионов рублей мы привыкли читать почти ежедневно. Недоверие к посторонним укоренилось в нас так сильно, что порой товар по очень выгодной цене покупать с рук через Интернет просто страшно. А вдруг, опять обманут?

«МК в Пскове» предлагает читателям поучиться на личном опыте корреспондента и на других ошибках земляков, которые лишались миллионных сумм во время онлайн-шоппинга. А самое главное – мы разберемся, как раскусить мошенника и не «клюнуть» на удочку выгодного объявления в Сети. Подробности здесь>>>