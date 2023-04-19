С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области

С шестью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
В регионе простились с гвардии младшим лейтенантом Романом Никитенко, гвардии старшим сержантом Владиславом Ивановым, гвардии сержантом Кириллом Еелисеевым, гвардии сержантом Андреем Шляниным, гвардии сержантом Николаем Юганцем, рядовым Александром Стычинским.
«Скорбим о наших павших героях. Приношу искренние соболезнования семьям погибших. Всю необходимую помощь окажем. Вечная память», - добавил губернатор.