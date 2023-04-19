Общество

Роспотребнадзор начал проверку детской присыпки Johnson & Johnson

Роспотребнадзор начал проверку информации о том, что продукция Johnson & Johnson может вызывать рак.

«Роспотребнадзор обратил внимание на публикацию сведений о возможных рисках, связанных с использованием присыпки. Службой организована работа по проверке достоверности этой информации в порядке, установленном федеральными законами "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "О техническом регулировании". По итогам проверки будет принято соответствующее решение», — со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщают «Известия».

Там подчеркнули, что ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что Общественная потребительская инициатива (ОПИ) 26 апреля подала иск в Кунцевский районный суд Москвы к российскому юрлицу американского производителя Johnson & Johnson — ООО «Джонсон & Джонсон». Суть претензий — продажи в России детской присыпки с тальком, которая может вызывать рак.