Общество

Как устроиться на госслужбу по новым правилам, объяснили в Минтруде

Для членов кабмина, министров и других госслужащих отменили квалификационный экзамен. Такие поправки в закон о государственной гражданской службе вступают в силу 29 апреля. Одновременно законом вводится понятие «профессиональный уровень». Его будут оценивать кадровые службы органов власти, а также сторонние организации. Нововведение обеспечит россиянам равный доступ к госслужбе, обещают авторы закона.

В законодательство о госслужбе ввели понятие «профессиональный уровень». Как следует из текста документа, это «знания и умения гражданина, необходимые для исполнения должностных обязанностей». Оценивать профессиональный уровень чиновников будут кадровые службы органов власти, также для этого хотят привлекать научные, образовательные и иные организации.

Введение нового понятия, впрочем, не означает, что раньше требований к чиновникам вообще не было. Дело в том, что в законодательстве использовалось другое определение — «уровень квалификации». Соответствие ему нужно было периодически подтверждать на так называемом квалификационном экзамене. Новые правила его отменяют.

Еще одно нововведение — ведомства, ищущие специалистов, обязали публиковать вакансии на информационных ресурсах. Таким образом все граждане смогут узнать о свободных должностях, а работодатели — быстрее найти специалистов, считает член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин.

«В целом новые положения создают правовую и методологическую основы для реализации конституционного принципа равного доступа граждан к гражданской службе посредством установления единых правовых условий для оценки профессионального уровня всех претендентов», — сказал сенатор «Парламентской газете».

Накануне вступления закона в силу в Минтруде объяснили, как именно оценивать профессиональный уровень госслужащих. Для этого в России есть единая методика проведения конкурсов на замещение вакантных должностей госслужащих, напомнили в ведомстве.

Согласно этому документу, будущий чиновник должен пройти обязательное тестирование на знание русского языка, основ Конституции и законодательства РФ о госслужбе и о противодействии коррупции и на знание и умение в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Также оценивается профессиональный уровень кандидатов — то есть соответствие их знаний и умений занимаемой должности. Для этого можно проводить анкетирование, групповые дискуссии, письменные работы, тестирование по вопросам.

Например, кандидату на должность руководителя могут предложить подготовить проект документа: ответ на обращение гражданина, нормативный правовой акт с пояснительной запиской и так далее.

При тестировании используется единый перечень вопросов. Тест должен содержать не менее 40 и не более 60 пунктов, рекомендует единая методика.

Для подготовки к тестированию кандидаты могут пройти тест вне рамок конкурса. Это позволит им заранее самостоятельно оценить свой профессиональный уровень.

Например, проверить свои знания можно на сайте gossluzhba.gov.ru. Пробный тест предлагает ответить на вопросы: что значит утрата доверия в сфере противодействия коррупции или как поступить, если вышестоящий руководитель дал неправомерное задание.

При этом результаты предварительного теста не могут быть приняты конкурсной комиссией, также они не являются основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.

Задача тестирования — оценить не только профессиональный уровень кандидата, но и его личностные качества: стратегическое мышление, командное взаимодействие, персональную эффективность, гибкость и готовность к изменениям — для всех кандидатов, а также лидерство и принятие управленческих решений — дополнительно для руководителей.

Для оценки знаний и умений рекомендуется определить максимальный балл за выполнение каждого задания, а также процент максимального балла, позволяющий считать задание выполненным. По результатам секретарь комиссии формирует рейтинг кандидатов. Победитель определяется открытым голосованием.

Методика также рекомендует периодически — желательно раз в год — обновлять состав конкурсной комиссии, чтобы она оставалась «объективной и независимой».

Единые правила для всех сделают госслужбу в России более привлекательной, считает Артем Шейкин. В то же время должно произойти повышение качества специалистов, занимающих должности гражданской службы, отметил сенатор.

«Нововведения позволяют сменить фокус с таких критериев, как стаж и образование, на более важные — навыки и знания», — полагает парламентарий.

Если новые правила себя хорошо зарекомендуют, их можно будет распространить и на муниципальных служащих, считает Шейкин. «Аналогичные подходы к оценке профессионального уровня актуальны и для лиц, находящихся на военной службе и государственной службе иных видов».