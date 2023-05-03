Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
перерасчет платы за СОИ
Господин Рейтингомер
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
«Истфакт» Два капитана
Защита для псковских предпринимателей
Первомай в Псковской области
кто придет работать в больницы региона?
построй дом своей мечты
«Опальное» время
Оазис здоровья под Псковом
Топ учебных заведений
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
девять лет за подснежники
новые скверы
 
 
 
ещё Общество 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 03.05.2023 18:000 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023 17:540 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара 03.05.2023 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область

03.05.2023 17:08|ПсковКомментариев: 0

Первые делегации участников третьего международного патриотического похода «Наследие» прибыли в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Это гости из Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединяются гости из Московской области. Всего 60 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

В этом году гости разместятся в паломническом центре «Дом паломника» в Печорах. Официальный старт похода будет дан 4 мая. 

Ребята посетили экскурсию по территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Экскурсовод рассказала об истории основания монастыря, достопримечательностях и о жизни братии, после чего делегации отправились в Богом зданные пещеры монастыря, где участники экскурсии посетили дальние пещеры, в которых находятся гробницы монахов, паломников, защитников монастыря и благочестивых людей.

Организаторами мероприятия стали управление МВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители министерства обороны Российской Федерации, общественных организаций и епархии. 

Главная цель мероприятия - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, уточнили в ведомстве.

 

«В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы», - рассказали в пресс-службе.

Старт походу дадут почетные гости. Среди них - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, представители УМВД из других регионов и другие. 

Теги: #умвд россии по псковской области #поход
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 95 человек
03.05.2023, 18:000 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023, 17:540 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023, 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023, 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара
03.05.2023, 17:450 Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках 03.05.2023, 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ 03.05.2023, 17:320 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области
03.05.2023, 17:260 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 мая 03.05.2023, 17:150 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30% 03.05.2023, 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове
03.05.2023, 17:080 Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая 03.05.2023, 17:011 Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными 03.05.2023, 16:520 Фотофакт: Град прошел в Пскове
03.05.2023, 16:480 «Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников 03.05.2023, 16:380 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16% 03.05.2023, 16:310 Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово 03.05.2023, 16:180 Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе
03.05.2023, 16:042 Алла Пугачева прилетела в Москву 03.05.2023, 15:580 Отпускные привилегии 03.05.2023, 15:560 Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП 03.05.2023, 15:430 Парад на День Победы в Москве не планируют отменять
03.05.2023, 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023, 15:370 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 03.05.2023, 15:230 Великолучанин прокатил на капоте сотрудницу Росгвардии и попал под суд 03.05.2023, 15:112 Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России
03.05.2023, 15:100 Двойня появилась на свет в Великих Луках в апреле 03.05.2023, 15:050 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ. ВИДЕО 03.05.2023, 14:550 Фестиваль «Ледовое побоище» вновь пройдет в гдовской Самолве 03.05.2023, 14:460 Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
03.05.2023, 14:420 Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией 03.05.2023, 14:350 Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15% – big data Tele2 03.05.2023, 14:240 «PROПРАВО»: О присвоении статуса адвоката. ВИДЕО 03.05.2023, 14:180 Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?
03.05.2023, 14:150 Имя потенциального кандидата на выборы главы Псковского района назвали в КПРФ 03.05.2023, 14:090 До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 мая 03.05.2023, 13:540 Соседа из родной деревни ищет пенсионерка в Псковской области 03.05.2023, 13:450 «Бал Победы» пройдет в Пскове 4 мая
03.05.2023, 13:410 Демонтированный памятник умершей женщине на себежском кладбище бросили среди других могил 03.05.2023, 13:310 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то… ВИДЕО 03.05.2023, 13:270 Жилетку лидера группы «КняZz» похитили на выставке в центре современного искусства 03.05.2023, 13:230 На родительское собрание в великолукской школе пришла полиция
03.05.2023, 13:170 Семиклассник открыл стрельбу по сверстникам в столице Сербии, есть погибшие 03.05.2023, 13:090 Выручка российской дочерней компании Google в 2022 году упала на 82% 03.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 12:580 Поставщика бандажей для псковских инвалидов свыше 100 раз признали недобросовестным
03.05.2023, 12:520 Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора 03.05.2023, 12:401 Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове 03.05.2023, 12:360 Розничное кредитование в ВТБ выросло на треть 03.05.2023, 12:270 Псковичи к майским выходным закупились мангалами
03.05.2023, 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 03.05.2023, 12:190 Уличное освещение сделают в красногородской деревне после жалобы в прокуратуру 03.05.2023, 12:120 Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая 03.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»
03.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 мая 03.05.2023, 11:590 Трудовые права осужденного восстановили в себежской колонии 03.05.2023, 11:510 Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием граждан в Пскове 03.05.2023, 11:440 Псков вошел в топ бюджетных авианаправлений из Москвы на май и лето
03.05.2023, 11:390 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 11:360 Правительство России объявило об упрощении получения карты болельщика 03.05.2023, 11:290 Налоговая служба утвердила план ввода форматов электронных документов в 2023 году 03.05.2023, 11:230 Запутавшегося в леске лебедя пытаются спасти в Изборске
03.05.2023, 11:160 Известный артист Евгений Гришковец выступит в Пскове с новой программой 03.05.2023, 11:030 В Петербурге задержали блогера, который убил 13-летнюю девочку в прямом эфире 03.05.2023, 10:550 Солисты ансамбля «Псков» о концерте «Наши песни Победы» 03.05.2023, 10:530 Псковичи разобрали все билеты на два сегодняшних спектакля
03.05.2023, 10:500 Возможность сменить профессию рассматривают свыше 30% псковичей — опрос 03.05.2023, 10:380 Зачем оператор связи просит подтвердить свои паспортные данные, объяснили псковичам 03.05.2023, 10:310 Мемориальные плиты на братском захоронении в псковском Шванибахово отмыли от пыли 03.05.2023, 10:200 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то…
03.05.2023, 10:140 Убитого в Гдовском районе аиста вскрыли в ходе проверки 03.05.2023, 10:120 Великолучанин вошел в состав сборной России по боевому самбо 03.05.2023, 10:091 Здание с видом на Кремль продают в Пскове за 45 миллионов рублей 03.05.2023, 10:002 Псковский психолог о марафонах Блиновской
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru