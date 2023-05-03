Общество

Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область

Первые делегации участников третьего международного патриотического похода «Наследие» прибыли в Псковскую область. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Это гости из Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Кроме того, впервые к походу присоединяются гости из Московской области. Всего 60 школьников, а также сопровождающие их кураторы из числа сотрудников полиции.

В этом году гости разместятся в паломническом центре «Дом паломника» в Печорах. Официальный старт похода будет дан 4 мая.

Ребята посетили экскурсию по территории Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Экскурсовод рассказала об истории основания монастыря, достопримечательностях и о жизни братии, после чего делегации отправились в Богом зданные пещеры монастыря, где участники экскурсии посетили дальние пещеры, в которых находятся гробницы монахов, паломников, защитников монастыря и благочестивых людей.

Организаторами мероприятия стали управление МВД России по Псковской области и правительство региона. К реализации проекта активно подключились также представители министерства обороны Российской Федерации, общественных организаций и епархии.

Главная цель мероприятия - сохранить историческую память о событиях и участниках Великой Отечественной войны, уточнили в ведомстве.

«В течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном палаточном лагере и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы», - рассказали в пресс-службе.

Старт походу дадут почетные гости. Среди них - губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник управления МВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, представители УМВД из других регионов и другие.