Общество

Баням и теплицам ограничили этажность и высоту

Бани, теплицы, сараи и колодцы на земельных участках по закону считаются вспомогательными сооружениями. Как следует уже из названия, это те постройки, которые воздвигают рядом с главными — капитальными — строениями. Характеристики вспомогательных сооружений утвердил кабмин. Такой документ председатель правительства подписал 4 мая. Новые правила начнут действовать с 1 сентября.

Документ разделяет вспомогательные постройки на два вида. Первые — это те, которые возводят при промышленных объектах, например гаражи или склады при заводе, фабрике и так далее. По новым правилам их площадь не может быть больше 1,5 тысячи квадратных метров. Вторые — вспомогательные постройки на приусадебных участках или землях под индивидуальное жилищное строительство, например бани, колодцы, теплицы, сараи. По новым правилам их высота не должна превышать 20 метров или трех этажей.

Определить критерии вспомогательных сооружений предписывает Федеральный закон от 14 июля 2022 года. Согласно этому документу, на такие постройки экспертизу проектной документации проводить не нужно.

Отсутствие характеристик вспомогательных сооружений до сих пор доставляло немало проблем и самим их владельцам, и надзорным органам, сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. В том числе много вопросов возникало по поводу налогообложения таких построек, уточнила депутат.

«Критерии позволят минимизировать спорные случаи, которые возникают при начислении налогов, потому что ставки на жилые и нежилые помещения существенно различаются», — отметила она.

Кроме того, четкие характеристики позволят избежать злоупотреблений со стороны собственников участков, которые зачастую под видом частной бани воздвигают рядом с домом коммерческие сауны на десятки человек.

«Подобные злоупотребления особенно часто встречаются на российском юге, где, например, молдинги для хранения лодок бесконечно надстраивают. В итоге над складами вырастают целые гостиничные комплексы на десятки номеров», — привела пример Светлана Разворотнева.

В то же время четкие характеристики помогут защитить добросовестных застройщиков, ведь отсутствие единых критериев сегодня позволяет надзорным органам трактовать понятие «вспомогательные сооружения» кто во что горазд.

Например, в августе 2019 года фирма, торгующая строительными материалами в городе Острогожск Воронежской области, получила от местных властей предписание — снести склад готовой продукции. По мнению чиновников, такое сооружение являлось не вспомогательным, а капитальным строением. Бизнесмены оспорили это решение в суде, который в итоге признал предписание мэрии незаконным.

Стоит отметить, что высота и площадь вспомогательных объектов, утвержденные кабмином, — далеко не единственные требования к промышленным складам, а также частным баням, погребам, теплицам и колодцам.

Важное условие — вспомогательные сооружения должны строиться на одном участке с основным объектом либо на смежных участках. То есть склад должен находиться рядом с предприятием, а баня или колодец на участке, где уже стоит жилой дом.

Несмотря на то что получать разрешение на строительство вспомогательного сооружения не нужно, такое строение должно быть предусмотрено проектной документацией, подготовленной для основного объекта.

Кроме того, такие постройки должны использоваться строго по назначению. То есть из склада нельзя устроить магазин, из бани — жилой дом, а из погреба — гараж.

Возводимые постройки не должны быть особо опасным, технически сложным или уникальными. Также они не должны требовать организации дополнительных санитарно-защитных зон.

Светлана Разворотнева также напомнила, что нормативы частного и промышленного строительства прописаны и в других документах, например Градостроительном кодексе, правилах землепользования и застройки и так далее. «Новое постановление кабмина во многом повторяет уже принятые стандарты. Главное теперь, чтобы эти нормы соблюдались, — отметила депутат. — Практика показывает: проблема не в отсутствии регламентации, а в том, что такие нормы сплошь и рядом нарушаются».

Следует добавить, что документ не уточняет, будут ли новые характеристики применяться к старым баням, теплицам, погребам, колодцам, складам.

«Постановление кабмина не содержит требований к соблюдению установленных норм, то есть за подобные нарушения не прописаны штрафы или иные санкции, — отметила депутат. — Такие решения будут принимать соответствующие органы по факту конкретных жалоб на то или иное вспомогательное сооружение».

При этом утвержденные характеристики будут основанием для вынесения решения, пояснила Светлана Разворотнева. Также ответственные инстанции могут инициировать поправки в соответствующие нормативные акты, чтобы прописать конкретные суммы штрафов или иные виды наказания за нарушения.