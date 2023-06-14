Общество

В Пскове ведется раздача продуктов детям из нуждающихся семей

Фонд «Дари еду» открыл продуктовый сбор для помощи ребятам из нуждающихся семей в Пскове. Акция стартовала в преддверии Дня защиты детей и позволила фонду собрать к празднику 350 продуктовых наборов общим весом около 4 тонн. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе благотворительного фонда.

Продуктовые раздачи стартовали 1 июня и продлятся вплоть до конца месяца. За это время волонтеры проекта «Дари еду» доставят собранные продуктовые наборы семьям с детьми в регионе. Каждый набор включает в себя ряд базовых продуктов первой необходимости - масло, крупы, консервация, мука, а также сладости для детей - орехи, конфеты и сухофрукты.

По словам регионального куратора Кристины Елецкой, такие раздачи важны и необходимы. Для многих семей это не просто продукты, а возможность на сэкономленные средства купить лекарства или необходимые вещи для своих детей.

Этот масштабный сбор был реализован при помощи фонда президентских грантов и благотворительного онлайн магазина «Дари еду». На сайте продуктовой лавки фонда каждый желающий может приобрести любой из базовых продуктов для пожертвований, а также целые съестные наборы для адресной доставки.