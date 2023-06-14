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Общество

Сбер открыл в Петербурге центр искусственного интеллекта в медицине

16.06.2023 11:29|ПсковКомментариев: 0

Сбер и Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова начинают масштабное научно-техническое сотрудничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера. 

Фото: пресс-служба Сбера

В НМИЦ будет работать центр искусственного интеллекта в медицине — это уникальное объединение цифровых технологий и сервисов Сбера и компаний-партнёров в сфере здравоохранения, опыта врачей и компетенций крупнейшего научно-лечебного учреждения Российской Федерации. Открытие центра состоялось в рамках заседания попечительского совета центра Алмазова в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году отмечается 18 июня.

Работа центра будет направлена на усовершенствование процесса ведения пациентов путём внедрения эффективных, апробированных решений и моделей искусственного интеллекта (ИИ) в практическую клиническую деятельность. Врачами в ежедневной практике будут использоваться решения Индустрии здоровья Сбербанка и компаний-партнёров: дистанционный мониторинг СберЗдоровья, умный помощник врача «ТОП-3», голосовое заполнение медицинской документации Voice2Med.

Центр ИИ Сбера позволит дообучать существующие модели и дорабатывать решения при экспертной поддержке врачей и специалистов НМИЦ имени В. А. Алмазова. Также совместно будут созданы новые модели на базе ИИ, которые позволят выявлять признаки критических состояний у пациентов, определять риск ухудшения состояния и распределять их по группам риска. Разработки центра будут открыты для медицинского сообщества и помогут в формировании методических рекомендаций. В перспективе — создание комплексного набора моделей ИИ для ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые позволят заблаговременно выявлять риск возникновения патологий, повысят эффективность лечения, значимо снизят вероятность летальных исходов.

На открытии центра присутствовали председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и генеральный директор ФГБУ «НМИЦ имени В. А. Алмазова» Минздрава России, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто.

«То, что мы увидели, возможности искусственного интеллекта — это, конечно, поражает воображение. Сегодня центр Алмазова сделал новый, серьезный шаг к медицине будущего, подтвердил свой статус передового, самого современного медицинского учреждения. И, конечно, те возможности, которые открывает искусственный интеллект — абсолютно меняет качество работы врача, освобождает его от рутинной работы. Главная цель — повышение качества, эффективности оказания медицинской помощи нашим гражданам. И все эти возможности заложены в новых технологиях. Я хочу сказать слова благодарности Е. В. Шляхто, руководителю центра Алмазова и Г. О. Грефу за ту колоссальную работу, которая проделана. Те компетенции, которыми сегодня обладает Сбер как лидер продвижения искусственного интеллекта, позволяет применять его в самых разных сферах. И это не в теории, а активнейшим образом продвигается в реальную жизнь. Опыт, который наработал центр Алмазова должен тиражироваться на все регионы страны, на научные центры, образовательные учреждения, нужно активно двигаться в этом направлении, ведь за этим будущее. И очень приятно, что такой центр открылся именно в центре Алмазова. Я хочу повторить, что эти ребята, молодые, умные, с горящими глазами формируют эти технологии уже не будущего, а настоящего. Всем огромное спасибо за этот проект!» - сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. 

«У нас с центром Алмазова есть полное взаимопонимание, и я хочу поблагодарить руководителя и команду за проект, который мы совместно реализуем. Наша главная задача — поставлять цифровые решения на рынок, больше разработок отдавать в клиники. Сейчас очень актуален вопрос доступности медицинской помощи. У нас уже есть реализованные проекты, которые показывают высокие результаты. Люди очень быстро осваивают и используют инструменты на базе искусственного интеллекта, привыкают к таким сервисам. Обычно пользователями цифровых решений являются молодые люди, а сейчас сервисы так просто и удобно реализованы, что ими начинают активно пользоваться и люди старшего возраста. Уверен, совместно, используя все наши компетенции и профессиональный опыт команды центра Алмазова, будем разрабатывать и предоставлять медучреждениям новейшие цифровые разработки», - подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. 

«Открытие центра искусственного интеллекта ознаменовало важный шаг движения в сторону пациента, движения в сторону той медицины, которая называется персонализированной. Мы очень рассчитываем, что все технологии, которые есть у Сбера, вместе с опытом центра Алмазова позволят подготовить платформенные решения, которые будут тиражированы по всей стране и станут основой для качественной и безопасной медицинской помощи. Я хотел бы поблагодарить Валентину Ивановну за поддержку, Германа Оскаровича за доверие, команду Сбера и команду центра Алмазова за то, что мы сегодня имеем возможность открыть этот замечательный центр», - отметил генеральный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. 

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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