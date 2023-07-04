Общество

Наибольшее количество золотых медалей получили выпускники гимназии имени Софьи Ковалевской

Торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам общеобразовательных учреждений города Великие Луки 2023 года открылась гимном России в исполнении образцового детского коллектива «Вокальная студия "Терминал"» Дома детского творчества имени Александра Матросова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба администрации города Великие Луки

Со словами приветствия и поздравления к участникам церемонии, директорам и учителям школ, а также родителям вчерашних школьников обратилась и.о. главы города Светлана Степанова. Она отметила, что сегодняшний успех медалистов – это серьезная работа педагогов, которые на протяжении многих лет делились своими знаниями, бесценным опытом, научили справляться с трудностями.

«Огромное спасибо родителям – они всегда рядом с вами, поддерживают и верят в вас. Дорогие выпускники, перед вами новый этап жизни, связанный с выбором своего пути, своего места в жизни, пусть эта медаль станет ступенью к новым свершениям. Выражаю искреннюю надежду, что каждый из вас обязательно найдет себя и своими достижениями впишет в славную историю Великих Лук, Псковской области, нашей страны интересные и яркие страницы, начало которым сегодня уже положено», – сказала Светлана Степанова.

Как отметил глава администрации города Андрей Беляев, получение выпускниками столь высокой награды является ярким свидетельством того, что в Великих Луках одаренная, трудолюбивая и целеустремленная молодежь.

«Сегодняшние медалисты – это гордость нашего города, будущие профессионалы высокого уровня, лидеры общественной и политической жизни, руководители предприятий и учреждений, которым под силу продолжить курс на устойчивое развитие Великих Лук и укрепление России», - сказал он, приветствуя на церемонии медалистов, их родителей и учителей. Способности, успехи и талант сегодняшних выпускников, по его мнению, должны принести в будущем славу городу Великие Луки.

В этом году 58 выпускников общеобразовательных учреждений города Великие Луки получили медали «За особые успехи в учении».

«Именно вы являетесь гордостью нашего города – Города воинской славы. Вас всегда ждут дома», – отметила заместитель главы администрации города Татьяна Лозницкая, зачитывая приказ о вручении медалей.

Наибольшее количество «золота» получили выпускники гимназии имени С. В. Ковалевской.

От имени родителей слово для приветствия и поздравления было предоставлено Анне Маркушевской – матери золотой медалистки. Она выразила слова признательности администрации города Великие Луки, управлению образования города и поздравила ребят.

От выпускников общеобразовательных учреждений, от представителей сегодняшнего «звездопада» выступила выпускница лицея № 11 Татьяна Петрова. Она пожелала своим сверстникам удачи и реализации всех задуманных планов.

Торжественная церемония вручения медалей завершилась общей фотографией на память.