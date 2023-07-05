Общество

Мария Львова-Белова приехала в Псковскую область с рабочим визитом

Уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребёнка Мария Львова-Белова прибыла в Псковскую область с рабочим визитом сегодня, 5 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Фото: пресс-служба Кремля

В регионе она проведет ряд мероприятий по вопросам соблюдения прав детей.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребенка 27 октября 2021 года. На этом посту она сменила Анну Кузнецову, которая перешла в Госдуму, где стала вице-спикером нижней палаты парламента.

Мария Львова-Белова замужем. Супруг - Павел Когельман, священник Русской православной церкви (рукоположен в 2019 году). В семье воспитываются девять детей: пятеро родных (род. 2005, 2007, 2010, 2014, 2018), четверо приемных. Под опекой находятся еще восемь детей.

Мария Львова-Белова Мария Алексеевна также учредитель автономных некоммерческих организаций «Квартал Луи» и «Новые берега», член президиума Генсовета партии «Единая Россия».