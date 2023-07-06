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Общество

Врач рассказал о способах справиться с аллергией летом

08.07.2023 16:06|ПсковКомментариев: 0

Летнее время — период активного цветения. В июле цвeтут аллергенные тpaвы (пoлынь, лeбeдa, кpaпивa и злaки). B южныx peгиoнax вo втopoй пoлoвинe мecяцa нaчинaeт цвecти aмбpoзия, а это один из caмыx cильныx aллepгeнoв. B cуxую вeтpeную пoгoду, кoгдa пыльцa paзнocитcя нa бoльшиe paccтoяния, вepoятнocть aллepгии увeличивaeтcя. Врач-аллерголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Сергей Быков 8 июля, во Всемирный день борьбы с аллергией, подготовил рекомендации для аллергиков в этот период.

Во время отдыха на море врач рекомендовал бронировать номер на солнечный стороне и подальше от бассейнов, чтобы не столкнуться с плесенью. Хлорированная вода может спровоцировать аллергическую реакцию у астматиков и атопиков. Если аллергическую реакцию вызывает шерсть, стоит остановиться на гостинице без животных, пишут «Известия».

«Перед поездкой обязательно изучите карту цветения региона, куда вы направляетесь. На всякий случай выучите или запишите название вашего аллергического заболевания на языке той страны (или на английском), где собираетесь провести отпуск. Также не стоит увлекаться солнечными ванными. Дремать на пляже в жару может быть опасно. На время пребывания на солнце как на юге, так и в средней полосе во избежание фотодерматоза должно быть ограничено с 11:00 до 16:00. Для длительных выездных экскурсий необходимо выбирать одежду, изготовленную из плотных, но не царапающих кожу тканей (хлопка, льна)», — посоветовал Быков.

Отправляться на дачу лучше всего вечером, когда концентрация пыльцы в воздухе не такая высока. По той же причине стоит перенести и работу на участке на вечернее время, когда выброс пыльцы ослабевает.

Также необходимо надевать перчатки и маску при работе с цветами, деревьями или кустарниками. После работы следует обязательно умыться.

«Если же на улице сильный ветер, работы лучше отложить. Кроме того, не стоит выходить на улицу сразу после дождя, так как происходит фрагментация пыльцы и ее концентрация возрастает. Также нужно воздержаться от ходьбы по траве босиком во избежание контакта с пыльцой растений и насекомыми. В качестве профилактики от попадания пыльцы в носовые пазухи можно использовать носовые фильтры. Они вставляются в носовые пазухи и соединены перемычкой под перегородкой носа», — добавил Быков.

В городе облегчить симптомы сезонной аллергии можно, если соблюдать ряд простых правил. Для начала Быков посоветовал аллергикам воздерживаться от прогулок в жаркую и сухую погоду, когда концентрация пыльцы растений в воздухе наиболее плотная. Также после каждого возвращения домой необходимо принимать душ, чтобы смыть с кожи и слизистых пыльцевые агенты.

«Если есть такая возможность, лучше сменить климатическую зону на период цветения деревьев и трав. Рекомендуется также использование очистителей воздуха, которые удерживают пыльцу, попадающую в квартиру с балкона и окон и заносимую на одежде», — добавил аллерголог.

Врач также заметил, что лечить аллергию и подбирать препараты самостоятельно нельзя, важно своевременно обращаться к специалисту.

Теги: #врачи
Источник: Псковская Лента Новостей
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