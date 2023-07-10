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Общество

В Госдуме рассматривают возможность вернуть распределение выпускников медвузов

10.07.2023 09:00|ПсковКомментариев: 2

В Госдуме обсуждают возможность возвращения к практике распределения выпускников-медиков. Об этом сообщил зампредседателя Комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

«На днях мы обсуждали самые острые проблемы в здравоохранении с министром Михаилом Мурашко в рамках его подготовки к национальному докладу в Госдуме. На втором месте после недофинансирования — кадровый вопрос. Некоторые цифры свидетельствуют об улучшении укомплектованности медорганизаций, но мы знаем, что они больше связаны с документами, чем с реальными переменами, — когда в учреждениях уменьшается количество ставок, и укомплектованность растет по факту. В своих же регионах депутаты видят, что ситуация прогрессивно ухудшается. Нужны срочные меры», — цитируют парламентария «Известия».

Это будет непопулярное решение, осознают депутаты, но других способов справиться с проблемой пока нет. В случае внедрения этой системы потребуется решить еще один вопрос — предоставления жилья медикам, прибывшим на отработку в регион, добавил Куринный.

По данным на май 2023 года в среднем по России обеспеченность врачами-специалистами составляла 15,27 на 10 тыс. населения, следует из данных портала госстатистики ЕМИСС. Но в большинстве регионов по тем же сведениям, эта цифра была ниже — вплоть до 9,83 в Еврейской автономной области.

Теги: #выпускники
Источник: Псковская Лента Новостей
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