Общество

Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ.

Законом устанавливается, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными.