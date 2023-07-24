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Общество

Регионы смогут устанавливать правила обращения с бездомными животными

24.07.2023 18:40|ПсковКомментариев: 0

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий регионам самим устанавливать правила обращения с бездомными животными. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принятие соответствующих решений на территории конкретного региона будет осуществляться высшим должностным лицом, а порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев будет устанавливаться законом субъекта РФ. Кроме того, подобные решения будут приняты с учетом позиции граждан, проживающих в регионе. Сам закон устанавливает нормы, которые являются правом, а не обязанностью органов власти субъектов РФ.

Законом устанавливается, что деятельность по обращению с животными без владельцев должна соответствовать требованиям законодательства в области обращения с животными. Кроме того, устанавливается, что власти субъектов будут должны соблюдать все пункты статьи 18 Закона об обращении с животными.

Теги: #законодательство
Источник: Псковская Лента Новостей
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