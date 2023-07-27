Общество

Радио ENERGY предлагает посмотреть псковичам мультфильм «Леди Баг» за 9 дней до премьеры

Билеты на предпоказ мультфильма «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы» в Пскове разыгрывает Радио ENERGY. Показ состоится в кинотеатре «Мираж Синема» 9 августа в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей на радиостанции.

Хочешь увидеть мультфильм раньше других? Радио ENERGY и «Мираж Синема» дарят киноманам возможность посмотреть мультфильм за девять дней до официальной премьеры.

Розыгрыш проходит с 31 июля по 8 августа. Для того, чтобы выиграть два билета, нужно дозвониться первым в редакцию сразу после того, как в эфире прозвучит ролик розыгрыша с номером телефона. Старт показа мультфильма в России - 17 августа 2023 года.

Трейлер: Кинопоиск

Согласно сюжету, в обыкновенной французской школе учатся девочка Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена. Казалось бы, классическая история первой любви, но эти ребята совсем не те, за кого себя выдают. Когда городу угрожает опасность, Маринетт превращается в супергероиню Леди Баг, а Адриан — в Супер-Кота. Их невероятные способности помогают бороться со злом, но при этом никто из них не знает, кто на самом деле скрывается под маской.

Категория 6+

Слушайте Радио ENERGY в Пскове на волне 105.3 FM.