Общество

Оборудования для занятий по гражданской обороне нет в большинстве псковских школ

Материально-техническое оснащение для обучения школьников начальным знаниям в области гражданской обороны отсутствует в большинстве школ Псковской области, где прокуратура провела соответствующие проверки. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.

«При проведении проверок исполнения законодательства о патриотическом воспитании установлено, что в большинстве школ отсутствует надлежащее материально-техническое оснащение для обучения школьников начальным знаниям в области гражданской обороны (предметные кабинеты, методические материалы, наглядные пособия, макеты, спортивные городки с элементами полос препятствий, стрелковые тиры)», - сообщили в прокуратуре Псковской области.

В целях устранения указанных нарушений 22 прокурора внесли 50 представлений в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и в образовательные организации. Прокурор Великолукского района в суд направил 6 исковых заявлений.

В дальнейшем необходимо средствами прокурорского надзора обеспечить реальное устранение выявленных нарушений, заключили в прокуратуре.