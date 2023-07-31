Оборудования для занятий по гражданской обороне нет в большинстве псковских школ

Материально-техническое оснащение для обучения школьников начальным знаниям в области гражданской обороны отсутствует в большинстве школ Псковской области, где прокуратура провела соответствующие проверки. Об этом сообщается в отчете об итогах работы правоохранительных органов области за полгода.
В целях устранения указанных нарушений 22 прокурора внесли 50 представлений в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, и в образовательные организации. Прокурор Великолукского района в суд направил 6 исковых заявлений.
В дальнейшем необходимо средствами прокурорского надзора обеспечить реальное устранение выявленных нарушений, заключили в прокуратуре.