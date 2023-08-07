Общество

Правила организации видеосъемки на школьных уроках разъяснила эксперт

Устанавливать видеокамеры в кабинетах можно лишь с согласия всех людей, которые будут учиться либо работать в указанных аудиториях. Об этом рассказала руководитель Центра образовательного законодательства и проблем правоприменения РАО Наталья Бондаренко.

Администрация образовательного учреждения при принятии решения об установке камер видеонаблюдения в аудиториях должна понимать, что в результате видеосъемки уроков будет фиксироваться, а впоследствии и храниться соответствующая персональная информация участников образовательного процесса. Следовательно, администрация школы должна получить согласие педагога на видеонаблюдение и на обработку персональных данных, в том числе биометрических, к числу которых относятся голос и изображение. Такое требование закреплено в федеральном законе от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».

Кроме того, очевидно, что в поле видения камер попадут не только педагоги, но и обучающиеся, следовательно, такое согласие должны дать и обучающиеся в возрасте от 14 до 18 лет либо их родители (законные представители), если обучающиеся не достигли 14-летнего возраста, пишет «Парламентская газета».

Таким образом, применение средств видеонаблюдения в аудиториях во время занятий допустимо исключительно с согласия всех лиц, которые будут учиться либо работать в указанных аудиториях.

«Смартфон для современных подростков стал важным каналом коммуникации, а привычка включать на нем камеру доведена практически до уровня рефлекса. Однако необходимо знать, что закон устанавливает ограничения на обнародование и использование изображений, так как с точки зрения действующего законодательства изображение гражданина и его защита входит в комплекс нематериальных благ (глава 8 ГК РФ). Согласно пункту 1 статьи 152.1 ГК РФ, обнародование и дальнейшее использование изображения любого гражданина, в том числе его фотографии и видеозаписи, допускаются только с его согласия», - сказала эксперт.

Таким образом, проведение видеосъемки и аудиозаписи без согласия педагога с целью размещения записей с ним в сети Интернет является неправомерным. Исключением является, если съемка проводится в местах свободного посещения или на публичных мероприятиях.

Ответственность может быть в том числе и материальная, так как в соответствии с пунктом 3 статьи 152.1 ГК РФ гражданин вправе требовать удаления этого изображения, пресечения или запрещения дальнейшего его распространения, а также возмещения морального вреда, если изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 1 статьи 152.1 ГК РФ, распространено в сети Интернет.

Для избежания нарушения закона со стороны учеников необходимо проводить разъяснение указанных норм права. Эту работу можно организовать в рамках курса предмета «Обществознание», внеурочной деятельности, классных часов. Неформально проведенная работа повысит правовую грамотность школьников и позволит избежать конфликтов, которые возникают между педагогами и учениками при использовании средств мобильной связи.

«Педагог не обязан быть на связи 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. И даже если он любезно дал свой личный телефон, то это не означает, что он должен отвечать на все телефонные звонки. На педагогов, так же как и на работников других профессий, распространяются нормы трудового законодательства. Рабочее время педагога регламентировано трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка. В этих документах определено время труда и время отдыха учителя», - продолжила Наталья Бондаренко.

Согласно статье 106 Трудового кодекса РФ, время отдыха — период, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей. Это время он может использовать по своему усмотрению. Таким образом, в период отдыха и иные нерабочие периоды педагогический работник вправе не ответить на звонки от родителей. Трудовые функции реализуется в установленное рабочее время.