Общество

Прокурор потребовал отремонтировать фасады многоквартирных домов в Локне

Прокурор потребовал отремонтировать фасады многоквартирных домов в Локне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Прокуратура Локнянского района провела проверку исполнения жилищного законодательства в деятельности МУП «Локнянское ЖКХ». В ходе проверки установили, что фасады двух многоквартирных домов поселка имеют многочисленные повреждения и требуют ремонта. В целях устранения нарушений закона прокурор района направил в суд соответствующее исковое заявление. Требование прокурора удовлетворены.

В настоящее время фасады многоквартирных домов отремонтированы силами управляющей компании.