Общество

«Гайд-парк»: Игорь Иванов о Годе укрепления и развития социального партнерства. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 августа. Гость студии - председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Как в Псковской области проходит Год укрепления и развития социального партнерства? Как складывается диалог профсоюзов с властью? Поддерживают ли профсоюзы контакты с белорусскими коллегами? Эти и другие вопросы, с гостем студии обсудил ведущий Константин Калиниченко. Кроме того, Игорь Иванов рассказал об участии профактива в общественном контроле за выборами.