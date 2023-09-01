Общество

На праздничной линейке в Славковской школе побывал в День знаний Александр Котов

Вместе с учениками и педагогами Славковской средней общеобразовательной школы отпраздновал День знаний Александр Котов – 1 сентября спикер регионального парламента приехал на линейку в одну из старейших школ Порховскго района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Праздник, на который одиннадцатиклассники вывели за руку первоклассников, открыла директор школы Марина Тумакова. Педагог поздравила учеников, учителей и родителей с началом нового учебного года и рассказала, какие условия для обучения созданы в сельской школе. «Выполнен косметических ремонт, подготовлены два кабинета по нацпроекту "Цифровая образовательная среда", закуплено оборудования на 3,7 млн рублей: три интерактивные панели, телевизор, 37 ноутбуков», - перечислила лишь часть преобразований директор школы и отдельно поблагодарила за оказанную помощь в проведении ремонта районную администрацию и родителей.

Марина Тумакова отметила высокие результаты выпускников школы на ЕГЭ и озвучила ещё одно важное достижение Славковской школы – в учебное заведение пришли два молодых педагога, и на 1 сентября школа полностью укомплектована педагогическими кадрами.

Глава Порховского района Юрий Семёнов, поздравляя школьников с Днём знаний, посоветовал старшеклассникам заранее определиться с будущей профессий, приложить максимум усилий для поступления в учебные заведения, а потом обязательно вернуться на малую родину. Первоклассникам руководитель муниципалитета пожелал увлекательного и плодотворного путешествия в страну знаний. «Дети - наше будущее и наш приоритет, поэтому мы стараемся всем, чем можем, помогать школе, но без педагогов и родителей мы не могли бы всё это сделать», - сказал Юрий Семёнов.

Председатель Собрания Александр Котов от депутатов регионального парламента поздравил школьников, родителей и педагогов с 1 сентября. «В Псковской области многое сделано для того, чтобы дети учились в комфортных условиях, в тёплых, светлых помещениях, с новым оборудованием», - отметил спикер. Александр Котов поблагодарил педагогический коллектив Славковской школы за профессионализм и сохранение добрых традиций, администрацию Порховского района – за повышенное внимание к системе образования. «Школьникам я желаю хороших оценок, глубоких знаний и заботливых учителей, а педагогам – благодарных учеников, доброго здоровья и высоких результатов в работе», - обратился к участникам линейки Александр Котов.

В завершение напутственные слова школьникам и педагогам произнёс настоятель местного храма Успения Пресвятой Богородицы отец Андрей. Священнослужитель пожелал ученикам приложить максимум усилий для получения знаний, которые пригодятся им на дороге жизни, а наставникам детей запастись терпением, которое поможет нести «нелёгкий учительский крест».

Завершилась школьная линейка традиционным первым звонком.