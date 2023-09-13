Алексей Севастьянов призвал псковичей благоустраивать окраины через проекты ТОС

Возможности территориального общественного самоуправления (ТОС) при благоустройстве дворовых территорий могут стать для жителей городских окраин реальной альтернативой участия в программе «Формирование комфортной городской среды» - рекомендацию активно использовать этот инструмент депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов озвучил в ходе рабочего выезда в избирательный округ совместно с коллегами из Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
В ходе встречи на улице Пригородной в микрорайоне Кресты местные жители рассказали, что уже неоднократно участвовали в конкурсе на благоустройство общественных пространств, но по результатам онлайн-голосования территория микрорайона не смогла набрать необходимого количества голосов.
Алексей Севастьянов напомнил, что по решению региональной власти общая сумма поддержки ТОСов в следующем году увеличится вдвое – с 55 до 110 млн рублей.
Непосредственную организационную помощь в создании ТОСа и подготовке заявки на участие в конкурсе горожанам готовы оказать в Псковской городской Думе.