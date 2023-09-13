Общество

Алексей Севастьянов призвал псковичей благоустраивать окраины через проекты ТОС

Возможности территориального общественного самоуправления (ТОС) при благоустройстве дворовых территорий могут стать для жителей городских окраин реальной альтернативой участия в программе «Формирование комфортной городской среды» - рекомендацию активно использовать этот инструмент депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов озвучил в ходе рабочего выезда в избирательный округ совместно с коллегами из Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

В ходе встречи на улице Пригородной в микрорайоне Кресты местные жители рассказали, что уже неоднократно участвовали в конкурсе на благоустройство общественных пространств, но по результатам онлайн-голосования территория микрорайона не смогла набрать необходимого количества голосов.

«Я никакого другого решения в этой ситуации не вижу, кроме создания ТОСа и подготовки заявки на получение соответствующего гранта, - посоветовал жителям включиться в движение территориального общественного самоуправления Алексей Севастьянов. – Фактор густонаселённости является определяющим при голосовании по программе комфортной городской среды. Мы, например, выходили на конкурс с проектом благоустройства привокзального сквера и поняли, что не можем соревноваться с Рижским проспектом. Но решение здесь есть. Мы все видим, как "шагают" ТОСы по стране и какая финансовая поддержка этого движения предусмотрена у нас в области. Нужно обязательно использовать этот работающий инструмент для решения местных задач».





Алексей Севастьянов напомнил, что по решению региональной власти общая сумма поддержки ТОСов в следующем году увеличится вдвое – с 55 до 110 млн рублей.

«Для городских окраин – это самый действенный механизм. Я уверен, что через конкурсные заявки ТОСа вы за 2-3 года и детскую площадку у себя во дворе поставите, и с кустарником поборетесь, и освещение сделаете. Поверьте мне, что это очень эффективный способ, от граждан нужна только инициатива, а мы готовы помочь с оформлением необходимых документов», - пообещал депутат.

Непосредственную организационную помощь в создании ТОСа и подготовке заявки на участие в конкурсе горожанам готовы оказать в Псковской городской Думе.