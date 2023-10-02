Отопительную печь купили для дома культуры в Локнянском районе

Отопительную печь купили для Подберезинского дома культуры в Локнянском районе. Об этом секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Козловский / Telegram
«О том, что учреждению в преддверии отопительного сезона нужна печь, во время рабочей поездки в Локню мне сообщила глава района Нина Степанова. Нина Викторовна попросила помочь, вопрос решили оперативно», – рассказал депутат.
Средства на приобретение печи выделили через благотворительный фонд «Земляки».