Общество

Отопительную печь купили для дома культуры в Локнянском районе

Отопительную печь купили для Подберезинского дома культуры в Локнянском районе. Об этом секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«О том, что учреждению в преддверии отопительного сезона нужна печь, во время рабочей поездки в Локню мне сообщила глава района Нина Степанова. Нина Викторовна попросила помочь, вопрос решили оперативно», – рассказал депутат.

Средства на приобретение печи выделили через благотворительный фонд «Земляки».