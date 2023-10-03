Общество

Мероприятия Всероссийского марафона донорства пройдут в Пскове 11 октября

Мероприятия Всероссийского марафона донорства крови и костного мозга #ДавайВступай пройдут в Пскове 11 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Забег на 42 километра амбассадора донорства костного мозга Артема Алискерова начнется в 9.00. Старт марафона – от станции переливания крови Псковской области, финиш – у ПсковГУ.

В 10:00 – на базе станции переливания крови запланирована донорская акция #ДавайВступай, где все желающие смогут сдать биологический образец для генетического анализа и вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Также в 14:00 состоится интерактивная лекция «Я могу. Я должен. Я – донор костного мозга» в ПсковГУ.

Отметим, что сейчас в Псковской области всего около 100 граждан состоят в федеральном регистре. Телефон для справок: 29-98-99.