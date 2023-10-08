Общество

С упражнениями для поддержания здоровья спины познакомят псковичей в тренажерном зале «Супер фитнес»

С упражнениями для поддержания здоровья спины познакомят псковичей в тренажерном зале «Супер фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото: «Супер фитнес»

Пробное занятие по системе «Здоровая спина» пройдет в тренажерном зале 11 октября в 10.00. Участников познакомят с упражнениями, которые могут помочь облегчить боли в спине и убрать дискомфорт во время движения.

В спортклубе добавили, что доступна бронь 6 дополнительных мест. Подробности можно узнать по номеру: 56-60-80 или в сообществе спортклуба в социальной сети «ВКонтакте».