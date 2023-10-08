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Общество

С упражнениями для поддержания здоровья спины познакомят псковичей в тренажерном зале «Супер фитнес»

09.10.2023 07:00|ПсковКомментариев: 0

С упражнениями для поддержания здоровья спины познакомят псковичей в тренажерном зале «Супер фитнес». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортклубе.

Фото: «Супер фитнес»

Пробное занятие по системе «Здоровая спина» пройдет в тренажерном зале 11 октября в 10.00. Участников познакомят с упражнениями, которые могут помочь облегчить боли в спине и убрать дискомфорт во время движения.

В спортклубе добавили, что доступна бронь 6 дополнительных мест. Подробности можно узнать по номеру: 56-60-80 или в сообществе спортклуба в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #здоровье #спорт #фитнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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