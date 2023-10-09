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Общество

Российские ученые сделают метанол тошнотворным

10.10.2023 08:23|ПсковКомментариев: 0

Минпромторг может предоставить Российской академии наук техническое задание на изготовление специальной добавки к техническому спирту, которая будет вызывать у потенциальных выпивох рвотный рефлекс. А в Совфеде тем временем обсуждали законопроект, разработанный сенаторами, который регламентирует производство и оборот метилового спирта. Документ уже разослан на согласование в профильные министерства и ведомства. Подробности рассказал первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин.

Подпольные бутлегеры либо по неграмотности, либо вполне осознанно использует сегодня метанол в качестве сырья для производства крепкого алкоголя, и это ежегодно уносит жизни около тысячи человек. Очередная громкая трагедия разыгралась в начале июня, когда в нескольких регионах скончались тридцать человек, пригубивших сидр с метанолом, почти сто пострадали, пишет «Парламентская газета».

Как метиловый спирт попал в предназначенный для людей напиток, разбирались правоохранители, сенаторы же предлагают решать проблему системно. Для этого в Совете Федерации разработали законопроект, который регулирует производство и оборот метанола. «Имеются в виду все аспекты — безопасность на этапе производства, транспортировки, складирования, а также его использование в химической промышленности, в том числе при изготовлении лакокрасочных изделий и так далее», — уточнил Сергей Рябухин, добавив, что документ уже разослан в заинтересованные ведомства, в том числе правоохранительные.

Сенатор напомнил, что первую часть работы в деле ужесточения борьбы с алкогольными фальсификатами Совфед уже выполнил: «В мае я докладывал на пленарном заседании Совета Федерации, и по поручению председателя палаты Валентины Матвиенко были разработаны поправки в Уголовный кодекс. Теперь незаконное применение метанола в качестве сырья для пищевых продуктов наказывается сроком до 10 лет».

На совещании в Совфеде представитель Минпромторга сообщил, что ведомство учло все замечания, которые сенаторы предложили в законопроект. «Важно как можно быстрее внести его и рассмотреть до конца года. Думаю, и правительство также заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее рассмотреть документ, согласованный всеми сторонами», — сказал Рябухин.

Еще одна задача — сделать так, чтобы, даже если системные заслоны дадут сбой, люди не травились суррогатом. Для этого законодатели предлагают денатурировать метиловый спирт, да так, чтобы его невозможно было даже по ошибке принять за этиловый.

«Любой вариант — цвет, запах, вкус, — уточнил Сергей Рябухин. — Но, скорее всего, это вкус. Все-таки цвет и запах серьезно влияют на качество продукта, а значит, на конкурентоспособность российского метанола на мировом рынке. А мы очень много его поставляем — 70% этой продукции идет на экспорт. Поэтому должны понимать позицию и интересы товаропроизводителей. Мы не должны своими действиями и благородными целями наносить ущерб экономике», — сказал парламентарий.

Перед российской наукой сегодня стоит сложная задача: с одной стороны, нужно действенно отпугнуть и не дать выпить россиянам отраву, а с другой — не повредить ценные характеристики экспортного товара. Решить эту непростую задачу способны в Российской академии наук, отметил Сергей Рябухин.

«Представитель РАН, присутствовавший на совещании, заявил о готовности ученых из специализированных институтов выполнить задание. Сейчас они ждут техническое задание на разработку этого препарата. Мы договорились, что Минпромторг это техзадание сформирует. И мы услышали из уст замминистра Михаила Юрина, что такую работу ведомство выполнит».

На следующем этапе, уточнил Рябухин, нужно будет определиться с источником финансирования масштабного проекта: либо это будет Минпромторг, либо сами производители метанола.

«Этот оставшийся неурегулированным вопрос мы будем обсуждать вместе с представителями Минфина и Минпромторга в понедельник, 9 октября, на совещании, которое проведет председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко. Для нас это очень важный вопрос — кто будет оплачивать научно-исследовательскую работу по созданию элементов денатурации», — сказал Рябухин.

Сенатор добавил, что, возможно, участие в совещании примет замминистра финансов Алексей Сазанов, с которым имеется предварительная договоренность.

Теги: #спиртное #сидр
Источник: Псковская Лента Новостей
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