Общество

«Беседка»: О суррогатном «Мистере Сидре» и отмене фестиваля «I Love Cider 2023». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Кузница», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 июня.

Гость студии - председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним историю о массовом отравлении россиян суррогатным алкогольным напитком «Мистер Сидр» и произошедшую на этом фоне отмену фестиваля «I Love Cider 2023». Также они поговорили о ГОСТах, которые необходимо соблюдать при изготовлении сидра.