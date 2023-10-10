Раскритиковавший Псков Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев назначен директором по дизайну «ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.
Фото: Артемий Лебедев / «ВКонтакте»
«Артемий присоединился к команде "ВКонтакте", чтобы улучшить опыт использования продуктов социальной сети и сделать их доступнее для пользователей. В новой должности он будет управлять дизайном продуктов "ВКонтакте", формировать принципы и подходы к работе над пользовательскими интерфейсами, разрабатывать общее видение дизайна социальной сети», - рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Напомним, ранее Артемий Лебедев раскритиковал Псков после своего путешествия.