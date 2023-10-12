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Общество

Клиенты Сбера из розничной торговли бесплатно получат книгу учёта доходов и расходов

13.10.2023 12:17|ПсковКомментариев: 0

Корпоративные клиенты банка, работающие в интернет-банке СберБизнес, теперь могут бесплатно подключить и вести электронную книгу учёта доходов и расходов (КУДиР) Эвотора. Эта опция была добавлена в отраслевое решение Сбера «Розничная торговля». Вести КУДиР требует российское законодательство. Она обязательно должна быть у ООО на упрощённой системе налогообложения и ИП на любом налоговом режиме, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. 

Сервис сам заполняет книгу учёта доходов и расходов данными с онлайн-кассы. При этом есть интеграция смарт-терминалов «Эвотор» и Сбера: все данные по операциям клиента из касс и банковских выписок автоматически попадают в книгу.

Кроме того, с этим сервисом предприниматели могут считать налогооблагаемую базу, избегать ошибок при сдаче налоговых деклараций, показывать доходы, расходы и расчёты при проверках ФНС, а также расходование целевого финансирования, например, государственных субсидий.

«Конечно, книгу учёта доходов и расходов можно вести по старинке вручную, но это неудобно, долго и чревато ошибками. Электронная версия книги намного проще и удобнее в использовании. В сервисе также есть модуль “Отчётность”, который позволяет автоматически формировать и направлять без посещения ФНС декларацию на упрощёнке. Фактически нашим клиентам доступно две услуги в одной ― бесплатно вместе с решением “ Розничная торговля” в СберБизнес. Позднее доступ к КУДиР появится и в отраслевом решении "Сфера услуг"», - рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. 

Подключить «КУДиР» от Эвотора можно в отраслевом решении «Розничная торговля»: в левом меню надо найти вкладку «Магазины», затем — «Выбрать сервисы» и в открывшемся окне нажать кнопку «КУДиР».

«Наша основная цель ― помогать предпринимателям. Сервис КУДиР позволяет меньше времени тратить на выполнение законодательных требований и заниматься более важными и интересными для бизнеса задачами. Фокус сделан на простоту использования приложения, чтобы каждый предприниматель, даже не знакомый с налоговым учетом, справился и вовремя подал все необходимые документы в правильной форме. Сервис КУДиР оценили уже десятки тысяч предпринимателей. Теперь у них нет необходимости ежедневно от руки вводить операции, заверять и исправлять ошибки. Сейчас у клиентов Сбера есть возможность ощутить преимущества сервиса абсолютно бесплатно», - заметил руководитель продукта КУДиР Эвотора Антон Чирков. 

Предприниматели получают сервис с тарифом «МАКС», который включает в себя как автоматическое формирование КУДиР на основе данных со смарт-терминалов и загрузку выписок из банка, так и возможность сдавать отчётность и финансовую аналитику. Сервис предоставляется на год без комиссии. КУДиР от Эвотора доступен новым клиентам компании, которые приобрели кассу в течение последних 3 месяцев и ранее не устанавливали это приложение.

Теги: #Сбер
Источник: Псковская Лента Новостей
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