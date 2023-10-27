Общество

Ни одного побега не допустили в региональном ФСИН с начала года

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской области в режиме видеоконференции прошло заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 9 месяцев 2023 года под председательством начальника территориального органа Алексея Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

На заседании озвучили основные показатели деятельности пенитенциарного ведомства области за отчетный период. В частности, было отмечено, что оперативная обстановка в подведомственных учреждениях остается контролируемой и стабильной. Не допущено побегов из-под охраны и при конвоировании.

«В течение 9 месяцев 2023 года ведомством проводилась работа, направленная на укрепление правопорядка и законности в учреждениях УИС, на обеспечение условий содержания для лиц, находящихся под стражей, и осужденных с учетом требований законодательства, соблюдение их прав, свобод и законных интересов, совершенствование воспитательной работы, повышение социальной защищенности личного состава», - рассказали в ведомстве.

На заседании коллегии особое внимание уделили организации работы с лицами, отбывающими наказание, подлежащими привлечению к труду, развитию производства и созданию новых рабочих мест, а также улучшению материально-бытового и медицинского обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осуждённых.

В ходе заседания отметили достигнутые положительные результаты, имеющиеся недостатки и актуальные проблемные вопросы по каждому из направлений деятельности, по отдельным моментам были заслушаны руководители подведомственных учреждений и структурных подразделений УФСИН.

Подводя итоги, начальник УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов поблагодарил личный состав за службу и обозначил приоритетные направления работы, которые предстоит выполнить в предстоящем периоде.