Общество

Северо-Запад России окажется на холодной периферии циклона

Северо-Запад России окажется на холодной периферии циклона на этой неделе, сообщает метеоцентр «Фобос».

Северо-Запад окажется на холодной периферии циклона, здесь время от времени будет идти снег, на юго-западе переходящий в дожди. Днём на севере и востоке региона −1…−6˚, на юго-западе до +1…+6˚, в середине периода ещё на 5–6° теплее.

В Центральную Россию будут прорываться согретые Гольфстримом воздушные массы, поэтому здесь снегопады перейдут в дожди. Дневная температура повысится до +3…+8˚, на пик потепление выйдет в среду-четверг – после полудня до +10…+15˚.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие снегопады, переходящие в дожди. Днём 0…+3˚, в середине периода ещё на 5–6° теплее.

В Москве вероятность осадков будет повышенной, после полудня в столице +4…+7˚, в среду-четверг до +10…+13˚.