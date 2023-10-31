Общество

Сдать оружие за вознаграждение предлагают псковичам

Зарегистрированное гражданское оружие можно добровольно сдать за денежное вознаграждение. Об этом жителям Псковской области напомнили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Порядок сдачи зарегистрированного оружия определен постановлением правительства Псковской области от 15 июля 2022 года №52 «О выплате денежного вознаграждения». Право на выплату денежного вознаграждения имеют граждане Российской Федерации, люди без гражданства, а также иностранцы, достигшие 18 лет, проживающие на территории Псковской области, сдавшие зарегистрированное оружие на утилизацию.

Для принятия решения о выплате денежного вознаграждения необходимо обратиться в органы внутренних дел или подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства.

Размеры денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу на утилизацию зарегистрированного оружия, боеприпасов утверждены постановлением правительства Псковской области и составляют до 3000 рублей.