Андрей Козлов: Куньинский район динамично развивается

Куньинский район в последние годы динамично развивается, власть там действует смело и решительно. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в районе работают четыре школы, и за последние два года все они попали в программу капитального ремонта и были полностью отремонтированы.
Помимо этого, в районе построили пять блочно-модульных котельных и переложили почти два километра магистральных путей, где были большие теплопотери. Сейчас идет пусконаладка, гость студии выразил надежду, что работы завершат до Нового года.
Депутат также предположил, что поскольку новые котельные работают на газе, тарифы на отопление в Куньинском районе должны будут снизиться.
Напомним, в 12-й избирательный округ Андрея Козлова входят Куньинский, Великолукский, Новосокольнический и Усвятский районы.