Общество

Андрей Козлов: Куньинский район динамично развивается

Куньинский район в последние годы динамично развивается, власть там действует смело и решительно. Об этом председатель комитета по экономическому развитию, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания Андрей Козлов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Куньинский район вообще уникальный, в последние два года он динамично развивается, на мой взгляд. Хотя муниципалитет небогат доходной частью, он богат людьми, которые действуют смело и решительно, в том числе глава района (Олег Лебедев - ред.)», - сказал Андрей Козлов.

Он напомнил, что в районе работают четыре школы, и за последние два года все они попали в программу капитального ремонта и были полностью отремонтированы.

Помимо этого, в районе построили пять блочно-модульных котельных и переложили почти два километра магистральных путей, где были большие теплопотери. Сейчас идет пусконаладка, гость студии выразил надежду, что работы завершат до Нового года.

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Депутат также предположил, что поскольку новые котельные работают на газе, тарифы на отопление в Куньинском районе должны будут снизиться.

«Это очень здорово, и это говорит о том, что власть в районе есть, и что она работает, действует смело и решительно при поддержке нашего правительства, губернатора и Псковского областного Собрания», - отметил Андрей Козлов.

Напомним, в 12-й избирательный округ Андрея Козлова входят Куньинский, Великолукский, Новосокольнический и Усвятский районы.