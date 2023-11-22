Общество

Более 50 вышек связи установят в населенных пунктах Псковской области в этом году

53 вышки связи установят в населенных пунктах Псковской области в этом году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

«Сегодня в Пскове вместе с управлением цифрового развития и связи региона провели расширенную встречу с операторами сотовой связи и руководителями районов. В таком составе диалог по вопросам доступности мобильной связи и интернета на территории региона мы проводим не первый раз. Об отсутствии связи или ухудшении ее качества в населенных пунктах, в особенности в малых, жители региона регулярно говорят на наших встречах. Есть проблемы и в самих районных центрах – например, в Новоржеве и Пыталово, где связь в буквальном смысле "скачет"», - отметил он.

Александр Козловский отметил, что сотовая связь и интернет объективно являются не просто ежедневной необходимостью, но и своего рода одним из инструментов повышения привлекательности региона для туристов.

«Непосредственное влияние качество связи оказывает и на работу соцучреждений и учреждений здравоохранений, где возникают сложности при оперативной передаче данных. Более того, запрос на качественную связь есть и от предпринимателей – полноценное развитие бизнеса не представляется возможным без мобильной и интернет-связи. На встрече были отмечены и случаи положительного влияния качественной связи на развитие территорий. Хороший пример привел глава Гдовского района Алексей Васильев. Дачники остаются жить в районе, перевозят свои семьи и более того – организовывают крестьянско-фермерские хозяйства», - продолжил он.

В ходе встречи начальник управлением цифрового развития и связи региона Виталий Рахманов рассказал о работе по установлению в районах базовых станций – она ведется по нескольким направлениям. Есть программы поддержки операторов сотовой связи. В совокупности в этом году установят 53 вышки в населенных пунктах. Правительством региона намечены планы по строительству базовых станций в 2024-м году.

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«Итоги нашего диалога подводить рано – мы в процессе налаживания диалога и выстраивания обратной связи между районами и операторами сотовой связи. В числе прочего договорились, что подключим наших партийцев к работе по информированию населения о возможности участия в программах подключения населенных пунктов к интернету», - заключил депутат.